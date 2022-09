Messina. Stadio Scoglio, concessa l'agibilità: l'impianto potrà ospitare 6.900 spettatori - Tempostretto

Nelle prossime ore la società Acr Messina potrà aprire la prevendita per la sfida di domenica sera col Crotone

MESSINA – Dopo varie riunioni svoltesi nelle scorse settimane, oggi all’esito del sopralluogo presso lo stadio Franco Scoglio, in contrada San Filippo, la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presieduta dal Viceprefetto vicario Patrizia Adorno, ha concesso l’agibilità dell’impianto messinese per un totale di 6.900 spettatori per l’intera stagione calcistica 2022-2023.

Al completamento dei lavori per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza in tribuna B, si valuterà l’ipotesi di riaprire anche quest’altro settore alla pubblica fruizione dei tifosi. A conclusione del sopralluogo, cui hanno partecipato il vicesindaco ed assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo e l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, quest’ultimo ha espresso la propria soddisfazione per l’esito positivo, anche a seguito degli ulteriori interventi effettuati dal Dipartimento comunale Servizi Tecnici.

In mattinata c’era stata la presentazione ufficiale della squadra Acr Messina per la stagione 2022/2023.

Questo il calendario delle partite del Messina, di seguito gli orari ufficiale delle prime cinque di campionato:

Esordio come detto al Franco Scoglio domenica 4 settembre ore 20:30.

Domenica 11 settembre la sfida in trasferta contro la Virtus Francavilla, ore 17:30.

Mercoledì 14 settembre turno infrasettimanale in casa contro la Viterbese, orario serale, 21.

Domenica 18 settembre trasferta ad Avellino alle 17:30.

Sabato 24 settembre trasferta calabrese, sfida col Catanzaro alle 20:30.

Articoli correlati