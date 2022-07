Messina. Stalli di parcheggio per disabili scomparsi - Tempostretto

Senza la segnalatica a terra gli stalli riservati ai disabili vengono occupati da chi non ne ha diritto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, in via S. Cecilia, 101 le strisce a terra di due stalli riservati al parcheggio dei disabili sono cancellate. Vi prego di interessarvi per il relativo ripristino poiché vi parcheggiano senza autorizzazione contro la legge. Grazie anticipato a chi interverrà.”

Giriamo la segnalazione del nostro lettore alle autorità competenti affinchè risolvano nel più breve tempo possibile il problema evidenziato.