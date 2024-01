Messina. Stasera la Veglia per la festa di San Giovanni Bosco

Don Bosco è il Santo patrono dei giovani

Stasera, alle ore 20:45, nella Parrocchia “Santi Pietro e Paolo” di Messina, si svolgerà l’ormai consueta Veglia cittadina in occasione della vigilia della festa di San Giovanni Bosco, patrono dei giovani. Il momento di preghiera e riflessione, aperto a tutti i giovani della città, è organizzato e animato dal Movimento Giovanile Salesiano di Messina in collaborazione con la Consulta Cittadina della Famiglia Salesiana.

Il tema scelto quest’anno, e che accompagna le riflessioni del cammino del Movimento Giovanile Salesiano, riprende una frase dello stesso Don Bosco presente nelle sue memorie biografiche: “A quell’età [nove anni, ndr] ho fatto un sogno, che mi rimase impresso nella mente per tutta la vita” e si riferisce al “sogno dei nove anni” in cui si manifestò per la prima volta la sua chiamata a servizio dei giovani e di cui si ricorda il bicentenario.

La Veglia rientra, come ogni anno, nelle tradizionali attività previste a fine gennaio per celebrare il fondatore della Congregazione Salesiana, delle suore Figlie Maria Ausiliatrice, dei Salesiani Cooperatori, dell’ADMA e, indirettamente, di tutti gli altri gruppi che ad essa fanno riferimento alla Famiglia Salesiana.

Sarà presieduta da mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina.