Messina Street fish, cresce l'entusiasmo: "Effetti positivi, portare avanti ciò che funziona" - Tempostretto

La presentazione dell'evento a Palazzo Zanca

MESSINA – Vigilia di inaugurazione per il Messina Street Fish, che da domani, 22 giugno, animerà Capo Peloro con specialità culinarie e tanta musica. Lo slogan “Tanto Street nello Stretto” risuona forte anche durante la presentazione dell’evento a Palazzo Zanca.

Presente il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato l’importanza dell’evento ma anche del luogo in cui si svolgerà, l’area dell’ex Seaflight liberata dal vecchio ecomostro: “Le cose buone e che funzionano meritano di essere portati avanti. Street food ha portato effetti positivi a tutta la provincia e stare qui a rappresentare Street Fish deve essere un nuovo trampolino di lancio. Eventi come questo non caratterizzano solo il cibo ma soprattutto un’area rivalutata, come in questo caso accade alla zona dell’ex Seaflight. Queste sono manifestazioni che danno respiro alla città. Ci sarò, ma stavolta non cucinerò e mangerò soltanto”.

“Questa manifestazione – gli fa eco l’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro – convoglia turismo, cultura gastronomica, imprese, aree riacquisite e da rivalutare. Ben venga che si inauguri così, con un format che alla città piace. Speriamo che anche quest’anno funzioni da attrattore, perché su questo puntiamo”.

Questa è l’edizione zero e vogliamo capire l’impatto

L’ideatore dell’evento e amministratore di “Eventivamente”, Alberto Palella poi spiega: “Bello ridare quest’area ai cittadini. Questa è l’edizione zero e vogliamo capire l’impatto. Siamo orgogliosi di poter inaugurare quest’area. Molti allestitori sono di fuori e quando arrivano a Capo Peloro si innamorano. L’amministrazione ha fatto un dono serio alla città sistemando questa zona, che prima era una discarica. Da più di un mese facciamo tavoli tecnici con dipartimenti e forze dell’ordine, anche lì sul posto, su temi come la sicurezza. Deve essere una grande festa. Le critiche? Ci stanno. Tutto il resto deve essere perfetto”. Presente anche Bracioleone, la mascotte dell’evento.

L’intrattenimento musicale

Con lui anche Andrea Ipsaro Passione, che ha curato l’aspetto relativo all’intrattenimento musicale: “Avremo 8 band, conosciute a livello nazionale e locale, e 7 dj. Vogliamo far divertire la gente, al di là della tradizione culinaria, per dare vita a un bel momento di convivialità”. Soddisfatti anche il vicepresidente di Confesercenti, Benny Bonaffini: “Bello che anche in provincia mantenga il suo nome, esportando fuori dal comune l’immagine stessa di Messina. Senza contare l’importanza della location: lo Street Fish può essere un volano di una ulteriore valorizzazione”.