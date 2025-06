Messina Street Fish, il gusto tra cibo e spettacolo

Dal 19 giugno aperta la prevendita dei biglietti

Spettacolo di gusto in riva allo Stretto di Messina. La bellezza naturale di uno dei luoghi più belli al mondo incontra, così, la varietà delle proposte gastronomiche e lo spettacolo: ed è subito ‘Messina Street Fish’.

La manifestazione estiva 2025 firmata Eventivamente, in collaborazione con il Comune di Messina e l’assessorato agli Spettacoli e Grandi eventi inizia a scaldare i fornelli perché, dal 26 al 29 giugno nell’arena di Capo Peloro, da mattina a notte l’allegria del buon cibo, che unisce convivialità a spettacoli e musica, non si fermerà un istante.

Ventisette le casette del Villaggio; la selezione è stata lunga e si è conclusa con la scelta delle migliori idee da fare assaggiare ai tantissimi visitatori che arriveranno dalla Sicilia e dalla vicina Calabria. Diverse le novità proposte dagli street fooder, sia salate che dolci, insieme a conferme che non possono mancare all’interno dell’originale e collaudato format ideato da Alberto Palella.

Inoltre, quest’anno, a sancire ancora una volta il “collegamento stabile” tra le due sponde dello Stretto, la presenza di operatori calabresi reduci dal successo del ‘Reggio Calabria Street Food Fest’. Confermata l’attenzione per i celiaci con una varia proposta di specialità gluten free.

Il “menù” completo delle specialità esclusive del Messina Street Fish 2025 sarà presentato nei prossimi giorni, la giusta sintesi del cosiddetto “non solo fish”.

LE PREVENDITE – Da giovedì 19 giugno è aperta la prevendita dei token per tutti coloro che vogliono evitare la fila. Da Sud a Nord, passando per il Centro città è possibile acquistarli in questi punti autorizzati: Pizzeria Basilicò, SS 114 Santa Margherita – telefono 090 2402414; Pasticceria Salvà, via Nazionale 313 Mili Marina – telefono 090 881908; Panificio Francesco Arena, via Tommaso Cannizzaro 137, telefono 090 9218792; I Pisciari – via Garibaldi, 308 – telefono 090 9434001; Pitoneria Portella, via Consolare Pompea, 1637 – Sant’Agata – telefono 090 7386480; Gelateria Giuseppe Arena, via Consolare Pompea 1773 – Ganzirri – telefono 090 9214738.

GLI SPETTACOLI – Capo Peloro diventa palcoscenico per gli spettacoli e la musica che incorniciano l’evento del gusto. Sorprendenti artisti di strada provenienti da tutta la Sicilia si esibiranno durante i quattro giorni, grazie alla Compagnia dei Joculares, per poi dare spazio alla musica delle migliori band sul palco dell’arena e i dj set.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 26 – ore 18,30 Inaugurazione e taglio nastro.

Dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

ore 19 e 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Luciano Fiorino.

Alle 21.30 live band: Gli Approssimativi.

Ore 23.30 dj set: Luciano Fiorino

Venerdì 27 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 e 20 Spettacolo “Il Circo equilibrato” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Piero Mazzù.

Alle 21.30 live band: La Soluzione.

Ore 23.30 dj set: Piero Mazzù.

Sabato 28 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Alfredo Reni.

Ore 20.30 live band: Katia Croce – Kc Project e Assioma Band.

Ore 23.30 dj set: Alfredo Reni.

Domenica 29 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Con – Tatto” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Santino Villari.

Alle 21.15 live band: I Camurria.

Ore 23.15 Premiazione Street Fooder piu graditi e premi speciali.

Ore 23.30 dj set: Santino Villari.