Messina, striscioni allo stadio contro Rocco Arena e giornalista: tifosi assolti - Tempostretto

Tre ultrà erano stati accusati di aver partecipato al "linciaggio" dalla curva dello Scoglio, nel 2019

MESSINA – Sono stati scagionati dall’accusa di aver offeso l’allora presidente dell’Fc Messina Rocco Arena e il giornalista Marco Capuano, con striscioni insultati in occasione della stracittadina tra Acr e Fc Messina del novembre 2019.

Per il giudice monocratico Mandanici, però, Claudio Castorina (65 anni), Pietro Passalacqua (32) e Renato Sottile (41) con quegli striscioni non c’entrano nulla. Sono perciò stati assolti per non aver commesso il fatto. I tre, difesi dagli avvocati Pietro Venuti, Dario Carbone, Francesco Rizzo e Ilaria Intelisano, escono perciò dalla vicenda, 4 anni dopo i fatti. Il giornalista e l’ex dirigente non si sono costituiti parte civile al processo.

Gli striscioni insultanti allo Scoglio risalgono al periodo in cui la città era divisa tra “i due Messina” e i toni dello scontro a volte sono si sono fatti aspri. Durante il derby apparsero gli striscioni e scattarono 6 Daspo.