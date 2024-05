Messina. Studenti alla scoperta degli antichi mestieri della Kalispera

A Contesse successo per la manifestazione organizzata dal Consiglio della II Municipalità

MESSINA – Si è svolta lunedì la partecipata manifestazione “Gli antichi mestieri della Kalispera” organizzata dal Consiglio della 2ª Circoscrizione del Comune di Messina, rappresentata dal presidente Davide Siracusano, nella Chiesa della Calispera di Contesse.

La manifestazione, programmata per far scoprire gli antichi mestieri del territorio che ancora oggi resistono all’innovazione tecnologica, ha dato risalto sopratutto al grande talento degli alunni dell’istituto comprensivo “Giuseppe Catalfamo”, che hanno presentato il progetto Cunt@rti effettuando una profonda lettura di brani in siciliano ed esponendo i lavori realizzati durante l’anno scolastico insieme al corpo docente. Particolamente sentito è stato il momento della lettura in siciliano da parte degli alunni dell’I.C. Catalfamo del brano composto per l’occasione dall’ex consigliere e storico della 2ª Circoscrizione Ciccio Gallo. Apprezzati sono stati anche gli alunni degli istituti comprensivi “Giacomo Leopardi” che hanno eseguito dei brani musicali magistramente diretti dai loro professori e gli alunni dell’istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto” che si sono esibiti con l’esecuzione di brani corali coordinati dai professori dello stesso Istituto.

L’atteso appuntamento organizzato in stretta sinergia con gli Istituti comprensivi della 2ª Municipalità e con la Parrocchia S.M. Immacolata di Contesse retta dal Sacerdote Don Cleto D’Agostino, che ha introdotto i lavori con il saluto a tutta la comunità intervenuta, ha visto la partecipazione di artigiani impegnati ancora oggi con le loro antiche professionalità nel territorio della 2ª Municipalità, come ebanisti e scultori del legno rappresentati da Carmelo Allia e Francesco Costa, da cestai rappresentati da Antonino Piccolo, da modellisti rappresentati da Salvatore Barresi, dallo zampognaro Salvatore La Spada, dalla responsabile dell’anello tematico del cucito e del ricamo Graziella Campagna, dal responsabile dell’anello tematico dell’apicoltura Luigi Fileti e dal rappresentante del Museo del grano di San Filippo Superiore Nino Bebba.

Hanno riscosso parecchio successo durante la manifestazione anche l’esposizione di icone sacre dell’artista Ida Crisafulli e le opere d’arte della collezione appartenente all’artista Gabriella Raffa.

Il Consiglio della 2ª Municipalità, con la manifestazione organizzata presso la Chiesa della Calispera ha voluto porre l’attenzione sul patrimonio artistico culturale e architettonico presente nel territorio della 2ª Municipalità e purtroppo non attenzionato per come meriterebbe. Il presidente Davide Siracusano ha sottolineato durante la manifestazione, che lo stesso Consiglio porterà l’attenzione con una serie di iniziative nei siti in questione, affinché anche questo patrimonio artistico storico culturale venga inserito in percossi che possano mettere in risalto le qualità che fino ad oggi sono rimaste nascoste, oltraggiate e abbandonate. Il presidente della 2ª Circoscrizione Siracusano ha rimarcato come nel territorio della 2ª Municipalità sono presenti ben 46 siti inseriti nel citato patrimonio artistico e ben già due volte lo stesso Consiglio ha presentato le schede del relativo censimento artistico con foto e relazioni dettagliate all’Assessore alla Cultura Vincenzo Caruso che insieme al sindaco della Città di Messina Federico Basile hanno salutato i partecipanti alla manifestazione.