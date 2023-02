Messina su TikTok e Instagram: il contest "raccontaME" per i giovani tra 16 e 25 anni - Tempostretto

Monumenti, arte, personaggi e tradizioni alla base dei video che ragazze e ragazzi dovranno realizzare per partecipare alla gara: l'obiettivo è riscoprire Messina

MESSINA – Si chiamerà “raccontaME” ed è un vero e proprio contest ideato dall’amministrazione rivolto ai giovani da 16 a 25 anni con l’obiettivo di far raccontare loro, tramite la creazione di clip video da pubblicare sui social, i luoghi, le feste e le tradizioni di Messina. Non a caso nel titolo si parla di “Progetto identità messinese”. L’iniziativa è promossa dagli assessori alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Enzo Caruso e Liana Cannata, ma è stata approvata all’unanimità dalla giunta nella serata del 23 febbraio.

L’idea: “Colmare il gap tra cittadini e città partendo dai giovani”

La proposta nasce da diverse considerazioni che gli assessori evidenziano in premessa, tra cui l’esigenza di “trasferire alle giovani generazioni il piacere della scoperta del passato” e la difficoltà “che hanno a riappropriarsi di quel senso di appertenenza e di identità che dovrebbe caratterizzare una comunità”. E da qui l’idea di “colmare quel gap tra cittadini e territorio che ha imprigionato Messina e i suoi abitanti nell’incapacità di restitutire, partendo dai giovani, l’orgoglio di essere messinesi”. Per farlo, non potevano che essere scelti i social network in un momento storico in cui internet e gli smartphone sono protagonisti della vita quotidiana, soprattutto tra i più giovani.

Contest per giovani tra 16 e 25 anni: i video saranno di 90 secondi

Per partecipare bisognerà avere un’età compresa tra i 16 e i 25 anni, essere residenti, domiciliati, lavoratori o fuorisede a Messina. Le iscrizioni potranno essere effettuate come singoli individui sia come gruppi di lavoro e se il volto di un minore dovesse comparire nel video bisognerà allegare una liberatoria firmata da un genitore o un tutore legale. E poi, appunto, i video: in 90 secondi e con un formato utile alla diffusione sui social più famosi, come TikTok e Instagram, i partecipanti dovranno raccontare un monumento, una chiesa, un luogo caratteristico, ma anche una leggenda, un personaggio mitologico, qualcosa che parli della storia di Messina, un cittadino illustre che è nato o che è “passato” dallo Stretto oppure un piatto tipico della tradizione culinaria peloritana.

La scadenza, la giuria e i parametri

Si potrà inviare il video all’indirizzo raccontame@comune.messina.it entro le 23.59 del 30 marzo 2023. Gli elaborati saranno poi valutati da una commissione di 5 membri, due scelti dagli assessorati e tre esterni, tutte figure di comprovata esperienza nel settore socialmedia-marketing e cultura, che parteciperanno a titolo gratuito. I criteri di valutazione saranno la creatività e l’originalità, l’accuratezza del digital storytelling, l’immediatezza e forza comunicativa e il numero di visualizzazione, che però varrà da 0 a 5 punti mentre gli altri parametri possono arrivare fino a 20.