 Messina Sud. Svincolo di Tremestieri, nuova viabilità da oggi per i prossimi sette mesi

Messina Sud. Svincolo di Tremestieri, nuova viabilità da oggi per i prossimi sette mesi

Redazione

Messina Sud. Svincolo di Tremestieri, nuova viabilità da oggi per i prossimi sette mesi

mercoledì 11 Novembre 2026 - 07:30

Interventi in programma fino al 30 maggio 2027

MESSINA – Nuove modifiche alla viabilità sulla tangenziale di Messina per consentire la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del Viadotto Tremestieri. Il nuovo assetto della circolazione resterà in vigore fino al 30 maggio 2027.

Il provvedimento prevede l’attivazione di una viabilità alternativa che interesserà le rampe di ingresso e di uscita dell’autostrada in corrispondenza dello svincolo di Tremestieri. Il nuovo sistema è stato progettato per consentire l’esecuzione dei lavori sul viadotto, limitando per quanto possibile le interferenze con il traffico veicolare.

Da oggi la terza e ultima fase

Da oggi viene chiuso anche il tratto della rampa di uscita dall’autostrada che attraversa il viadotto. Contestualmente verrà aperta la rampa alternativa realizzata sul rilevato, che permetterà ai veicoli provenienti dall’autostrada e diretti verso Messina di immettersi direttamente nella rotatoria «Alfio Ragazzi» dello svincolo di Tremestieri (fase 3).

Le modifiche saranno accompagnate dall’apposita segnaletica. Il Cas raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni presenti lungo il percorso e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle variazioni alla circolazione.
Lungo i percorsi interessati saranno installati appositi segnali per indicare le nuove modalità di circolazione. Agli automobilisti viene raccomandato di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle variazioni.

Sette mesi di lavori sul Viadotto Tremestieri

La nuova organizzazione della viabilità si rende necessaria per consentire l’esecuzione di un articolato programma di manutenzione del Viadotto Tremestieri.

Gli interventi riguarderanno la sovrastruttura stradale, con il rifacimento della pavimentazione, l’impermeabilizzazione, il risanamento dei cordoli e la sostituzione dei giunti. Sono inoltre previste lavorazioni per la sostituzione dei dispositivi di appoggio degli impalcati.

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