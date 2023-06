Messina. Sul menù prodotti Dop, ma non era vero: ristorante multato - Tempostretto

I controlli da parte dei carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare

Sul menù alcuni ingredienti erano indicati come Dop, Denominazione di origine protetta, ma in realtà non erano tali. In un negozio di ortofrutta, invece, non c’erano le informazioni obbligatorie sulla provenienza dei prodotti.

I carabinieri della Compagnia Messina Centro e del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno multato i due titolari per un totale di 5.100 euro.

Multato anche un giovane per guida senza patente, mai conseguita, mentre un altro ragazzo è stato denunciato perché in possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri e di alcune dose di marijuana e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto effetto di stupefacenti. Infine due giovani segnalati alla Prefettura di Messina perché avevano con sé marijuana e cocaina per uso personale.