Messina, tanti eventi per l’Estate 2025. Il clou è il concerto dei The Kolors

Svelato il calendario, ecco chi e cosa ci sarà

Roy Paci il 20 luglio, il Peloro Summer Challenge dal 23 al 26 luglio, il 27 i Ricchi e Poveri e soprattutto i The Kolors il 22 agosto. Il clou del cartellone E-state Messina 2025 sarà all’Arena Capo Peloro, con grande attenzione alla band che sforna tormentoni ogni anno.

Ma anche Villa Dante giocherà un ruolo cruciale. Tra gli appuntamenti, quello del 31 luglio con la beniamina dei bambini Lucilla e il concerto dj Nino D’Angelo il 2 agosto. Spazio anche alle associazioni con le attività dei Cantustrittu e alle band locali con il ritorno di “un palco per tutti”.

Il calendario, pensato per abbracciare diverse sensibilità e fasce d’età, spazia da iniziative musicali a proposte artistiche, culturali e ricreative. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla valorizzazione di ogni angolo della città, includendo nel programma anche il tradizionale calendario dell’edizione Vara 2025, simbolo della devozione e dell’identità messinese.

E ancora la “Historica caccia al pescespada” ai laghi di Ganzirri il 27 luglio, le Frecce Tricolori il 3 agosto, gli iconici appuntamento dell’Agosto messinese tra Don Giovanni D’Austria, i Giganti e la Vara. Oltre a un ricco programma al Giardino Corallo con artisti come Pier Davide Carone e i 99 Posse o la comica Valentina Persia.

Sono questi alcuni degli eventi principali presentati in mattinata dagli assessori Liana Cannata, Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro, che hanno illustrato in conferenza stampa gli eventi del cartellone estivo messinese. Sarà consultabile sul sito dedicato agli eventi e ce ne saranno tantissimi anche nei villaggi, grazie al coinvolgimento delle realtà dislocate sul territorio, tra comitati e associazioni. Tra questi, ad esempio, il Trinacria Theatre a Pezzolo, che si ripete ancora una volta e porterà artisti da ogni parte del mondo a soggiornare e ad animare il paese.

Cannata ha spiegato: “Da anni portiamo avanti un calendario che si rinnova ogni anno, ricco di iniziative e con attenzione non solo al centro città ma anche ai villaggi. Vogliamo far sì che i giovani siano anche protagonisti dei nostri eventi”.

“Siamo arrivati lunghi nel presentare gli eventi e molte iniziative sono già partite, come quelle annunciate dalla Fondazione Messina per la Cultura – aggiunge Finocchiaro – . Abbiamo lanciato una manifestazione di interesse e hanno partecipato circa 150 realtà. Villa Dante e Capo Peloro, insieme al Giardino Corallo, rivestono un ruolo chiave. All’Arena Villa Dante ci sarà tanto sport e ci saranno anche dei concerti importanti: Lucilla, Nino D’Angelo, gli Eart, Wind & Fire, ma anche tante attività legate alla tradizione. Al Corallo molte cose importanti ci sono già state e altre ce ne saranno. A Capo Peloro oltre ai concerti ci sarà la Peloro Summer Challenge che durerà 4 giorni e ci saranno una decina di discipline, sarà un momento di vita importante. Tra i concerti voglio sottolineare l’evento di Roy Paci e Aretuska donato da Caronte & Tourist per il 60esimo anno di attività. Poi i Ricchi e Poveri e i The Kolors. È vero che non parliamo di Rds Summer Festival o concerti di questo tipo, ma abbiamo puntato su eventi più leggeri che richiamano ogni fascia d’età”.

Caruso si è concentrato su storia e tradizioni popolari: “L’agosto messinese ruota intorno a Vara e Giganti. Abbiamo tante novità di restyling della Vara, con le sarte al lavoro sui vestiti degli Angeli. Ci sono anche altri due eventi: il recupero dell’antica caccia al pescespada, rappresentazione teatrale che coinvolge molti soggetti dei borghi di Ganzirri e Torre Faro, e la rievocazione dello sbarco del Don Giovanni D’Austria, che vanta patrocini nazionali importanti. In Piazza Unione Europea ci sarà un’arena per concerti sinfonici, cabaret e altri eventi. All’Arena Cicciò anticipo che ci sarà una rassegna cinematografica. Ma molti eventi saranno presentati in seguito”.

CITTÀ DI MESSINA

LUGLIO 27: Xiphias. Storica Caccia al Pescepada. Lago di Ganzirri

AGOSTO 03: Fregate Tricolori. Torrente Guardia. Torrente Pace 09: Lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria 10: Passeggiata dei Giganti 15: Secolare Processione della Vara



VILLA DANTE

LUGLIO 15: Banchetto d’inizio Grande Storia Italiana – Tra Favole e Musica 16: Il Bacio. Contest per Cantautori e Musicisti 21: Evento Musicale sulle Tradizioni Popolari (Associazione musicale “M. Canizzaro”) 26: Un Inno per Tutti? 27: Canti della Mare. Associazione culturale ADF France 30: Evento Musicale sulle Tradizioni Popolari (Associazione musicale “M. Canizzaro”) 31: Luglila

AGOSTO 02: Nino D’Angelo 03: Astuareria. Circo di Seville 07: Earth, Wind & Fire Experience 24: La Notte della Tarantalla. Csoif G.C.O. 27: Hugh Bellard (Metropolitan. Alison Simon with Accompagnatori) 30 e 31: Evento Musicale sulle Tradizioni Popolari (Associazione musicale “M. Canizzaro”) 31: Evento Artistico Antonia Metteri



GIARDINO CORALLO

LUGLIO 15: Banchetto d’inizio Grande Storia Italiana – Tra Favole e Musica 16: Il Bacio. Contest per Cantautori e Musicisti 20: Aperitivo con Abbinamento con Vino/Cibo e Giovanna Criscuolo 27: Tees e Torneo

AGOSTO 02: Freezen & Musical 03: Cat? O Cane 03: Pippo Forte 04: La Vela delle Alme 07: Spicci Barbari di “Senza Tempo” 09: Musical “The Return of the Engel” 09: Il Paradiso 10: Quiz Game “Oh Me a Me” 11: Poesia della Gioia con Migliore 13: Nuove Sculture in Concerto 22: Valentina Persi, Chi o Bedo? 23: Andrea Scicco 24 e 25: Ballando con le Stelle 26: Ho Perso 27: Incontro Giuseppe Compiani 31: For Davide Carone

SETTEMBRE 12: Concerto Tributo U2 13: The Whitewing Hags 14: La Dimentia 20: Diving, Ganchie e Wilson



ARENA CAPO PELORO EX SEA FLIGHT