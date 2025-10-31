Messina. Tari agevolata per i donatori: approvata la graduatoria definitiva

483 contribuenti idonei a ricevere il contributo Tari per la promozione della donazione di sangue, midollo e cellule. Esclusi 221 per irregolarità fiscali o carenze documentali

Diventa definitiva la lista dei messinesi che, grazie al loro impegno nella donazione di sangue, midollo osseo e tessuti, potranno beneficiare di un contributo sulle tariffe Tari per l’annualità 2025.

Il Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Messina ha approvato la graduatoria definitiva degli idonei e degli esclusi per l’erogazione del beneficio previsto dal Regolamento comunale del 2022.

I dati definitivi

Il provvedimento chiude la procedura avviata dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria e l’analisi delle istanze di riesame presentate dai contribuenti.

In totale sono stati confermati 483 contribuenti come idonei a ricevere il beneficio economico. Parallelamente 221 contribuenti risultano esclusi dalla lista per l’annualità in corso, a causa di irregolarità nel versamento dei tributi locali o per carenze nella documentazione presentata in fase di domanda.

Per l’erogazione di questo incentivo, che mira a promuovere e valorizzare l’attività di donazione sul territorio, la somma complessiva stanziata e disponibile sul bilancio comunale è di 100mila euro. Il Dipartimento Servizi Tributari è ora incaricato di procedere all’erogazione del contributo in favore dei 483 beneficiari.

Prossimi passi

Con l’approvazione della graduatoria definitiva, la Determinazione viene ora trasmessa al Dipartimento Servizi Tributari che si occuperà di erogare materialmente il contributo ai 483 beneficiari, applicando le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.

Gli interessati possono consultare gli elenchi completi al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, sito in Piazza della Repubblica numero 40 (Palazzo Satellite).