Messina. "Tariffe mensa e servizio scuolabus, famiglie penalizzate" - Tempostretto

Il capogruppo di FdI, Libero Gioveni, chiede all'amministrazione di rivedere tabelle e graduatorie

MESSINA – Costi troppo alti per le famiglie messinesi chiamate a compartecipare alle spese per la mensa scolastica, mentre le graduatorie per il servizio scuolabus andrebbero riviste. E’ quanto sostiene il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Libero Gioveni, intervenuto con una nota sui recenti provvedimenti in materia adottati dall’amministrazione comunale. “Provvedimenti – spiega Gioveni – che stanno penalizzando non poco soprattutto i genitori degli alunni”.

“Mensa scolastica, tariffe sbilanciate”

Secondo il consigliere comunale, “le tabelle che riportano le tariffe di compartecipazione per le famiglie destinatarie del servizio mensa risultano , soprattutto per chi ha due figli, eccessive; infatti, chi ha un Isee compreso fra i 2000 e i 9000 euro dovrà versare 2 euro al giorno, e con due figli addirittura 4 euro. Solo dal terzo figlio in poi pagherebbero il 50% in meno, quindi 1 euro!”.

“Pur comprendendo il fatto che gli equilibri di bilancio vadano salvaguardati – aggiunge Libero Gioveni – ritengo senza mezzi termini che non si possa inserire nella stessa fascia di Isee le famiglie con indicatori troppo differenti; sarebbe certamente necessaria una via di mezzo”.

“Scuolabus, graduatorie da rivedere”

Altro aspetto finito nel mirino del consigliere comunale è quello relativo al servizio scuolabus. “Proprio ieri è stata pubblicata la graduatoria – spiega Gioveni – e il provvedimento, infatti escluso alcune scuole (e quindi decine di famiglie) che fino all’anno scorso usufruivano del servizio. Chiedo, quindi una rivisitazione di queste tabelle e graduatorie che possano tenere conto sia degli aspetti economici che di quelli logistici di tante famiglie messinesi in atto penalizzate”.