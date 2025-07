Messina. Tartaruga ferita e arenata in spiaggia in attesa del soccorso

Una cittadina segnala un'attesa di più di due ore accanto a un lido. La Capitaneria di porto: "Operazione delicata"

MESSINA – Una cittadina segnala: “Una tartaruga ferita è arenata in spiaggia da piu di due ore accanto a un lido. Abbiamo chiamato tante volte la Capitaneria di porto ma da più di due ore attendiamo qui. Non arrivano perché devono trovare la “bagnarola” per poterla contenere e trasportare al Centro soccorso veterinario. Trovo importante trasmettere questa informazione perché non è possibile in una città di mare che l’organizzazione e l’attesa per il soccorso di un animale marino sia così difficile e lunga”.

Abbiamo contattato la Capitaneria di porto e ci è stato spiegato che in realtà spesso i tempi si allungano prima di trovare la disponibilità di un veterinario. E che si tratta di un’operazione delicata. In diverse occasioni, gli stessi veterinari chiedono che il trasporto sia curato dalla Capitaneria.