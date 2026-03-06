Dogana, Terrazza Panoramica e I-Hub, ecco il cronoprogramma

Entro giugno sarà pubblicata la gara d’appalto per i lavori di pavimentazione e rigenerazione della Real Dogana, del viale San Martino basso e della piazza Cairoli bassa

MESSINA – Un percorso che porterà alla trasformazione urbana di diverse aree strategiche di Messina. Il piano del Comune di Messina prevede una serie di passaggi tecnici cadenzati che riguarderanno sia la riqualificazione degli spazi pubblici sia la nascita del polo tecnologico I Hub.

Le prime scadenze per il centro

L’ex sindaco Federico Basile ha definito il cronoprogramma degli interventi: entro giugno sarà pubblicata la gara d’appalto per i lavori di pavimentazione e rigenerazione della Real Dogana, del viale San Martino basso e della piazza Cairoli bassa. Un passaggio immediato che servirà a dare un nuovo volto alla zona commerciale e portuale della città.

Il piano per la terrazza panoramica

Spostando lo sguardo verso i progetti a medio termine, l’attenzione si concentra sulla valorizzazione della zona affacciata sullo Stretto. Secondo la tabella di marcia, entro dicembre sarà acquisita la progettazione della terrazza panoramica, con gara prevista nei primi mesi del 2027 e conclusione dei lavori entro dicembre 2030.

Il polo I-Hub e la sinergia con il Demanio

Per quanto riguarda il centro dedicato all’innovazione, il percorso procede in stretta collaborazione con gli enti nazionali. Parallelamente, attraverso un’ulteriore convenzione con l’Agenzia del Demanio, è in corso la progettazione dell’I-Hub, che sarà completata nel 2026, con avvio delle gare nel 2027 e completamento degli interventi entro il 2030. La nuova sede è prevista in via Santa Cecilia, nell’area dell’ex piccola velocità, accanto ad un tratto della nuova via don Blasco.

