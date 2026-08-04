Messina, tir rimane fermo in piazza Lo Sardo e blocca la strada

La polizia municipale sta gestendo il traffico per sbloccare la situazione. Erano tre i tir ma due sono riusciti a ripartire nella zona dell'ex Piazza del Popolo
MESSINA – Tre tir sono arrivati in zona piazza Lo Sardo e uno è rimasto bloccato. Il conducente, nella tarda mattinata di oggi, non è riuscito più a ripartire. Il mezzo pesante proveniva da via Porta Imperiale ed è rimasto fermo nei pressi dell’ex Piazza del Popolo. Da qui il blocco momentaneo della strada.
La polizia municipale sta gestendo la situazione e punta a sbloccare il traffico quanto prima.
Credo sia sbagliato istituire parcheggi anche a pagamento intorno ad una piazza. Al limite sotto il marciapiede a dx ma non tutto attorno alla piazza. Ovviamente poi bisogna far rispettare questo divieto…..
Oppure far rispettare il divieto di far transitare i tir se esiste tale divieto
È una vita che accade ma la segnaletica rimane sempre… Mignon
E i camionisti possono non vederla
Piazza del Popolo terra di nessuno, sporca e mal frequentata. Cominciando di mattina
quando improvvisati “commercianti” pongono la loro “merce” sulle banchine per venderla senza alcuna autorizzazione . Dopo di chè è possibile anche incontrare qualche volto familiare “ex daspo” che si aggira per la piazza che dopo aver consumato litri di birra è alla ricerca di un possibile sballo. Non se ne può più. Per non parlare degli abusivi al mercato domenicale che vendono anche loro merce di dubbia provenienza e non tracciata.