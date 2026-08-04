Messina, tir rimane fermo in piazza Lo Sardo e blocca la strada

La polizia municipale sta gestendo il traffico per sbloccare la situazione. Erano tre i tir ma due sono riusciti a ripartire nella zona dell'ex Piazza del Popolo

MESSINA – Tre tir sono arrivati in zona piazza Lo Sardo e uno è rimasto bloccato. Il conducente, nella tarda mattinata di oggi, non è riuscito più a ripartire. Il mezzo pesante proveniva da via Porta Imperiale ed è rimasto fermo nei pressi dell’ex Piazza del Popolo. Da qui il blocco momentaneo della strada.

La polizia municipale sta gestendo la situazione e punta a sbloccare il traffico quanto prima.