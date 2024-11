Messina. Topi a scuola, l’assessore Minutoli sgonfia il caso

Derattizzazione già programmata e nel caso della Primo Molino effettuata. Minutoli risponde a Oteri

Messina – Fa chiarezza sul caso dei topi a scuola l’assessore comunale Massimiliano Minutoli, dopo l’interrogazione del consigliere Cosimo Oteri con tanto di foto allegata.

I topi alla Primo Molino

Il componente della giunta Basile con delega alla protezione civile ricostruisce tutti i passaggi, confermando quanto già segnalato dalla dirigente scolastica dell’istituto. La preside Grazia Patanè ha infatti subito chiarito che la disinfestazione era già stata avviata.

Spiegando la vicenda della presunta presenza di roditori alla scuola dell’infanzia di Via Primo Molino, “per evitare inutili allarmismi”, l’assessore Minutoli ribadisce che gli interventi di derattizzazione sono programmati ed effettuati lungo l’intero corso dell’anno. Di seguito, la nota dell’assessore.

Minutoli risponde a Oteri

A seguito della comunicazione formale della Direzione dell’Istituto Comprensivo, ricevuta il 7 novembre scorso, la società partecipata Messinaservizi Bene Comune ha prontamente contattato la Dirigente Scolastica per concordare un sopralluogo, avvenuto regolarmente l’8 novembre. Durante tale sopralluogo, il personale ha verificato le trappole già posizionate all’esterno dell’edificio, interventi che, va sottolineato, vengono svolti ciclicamente a prescindere da segnalazioni specifiche.



La Dirigente scolastica, al fine di garantire la sicurezza e la serenità degli alunni, ha predisposto lo spostamento temporaneo delle classi interessate presso la Scuola A. Luciani, consentendo la programmazione di un intervento straordinario di derattizzazione per l’11 novembre. Tuttavia, a causa dell’allerta meteo emanata lo stesso giorno, le operazioni sono state posticipate al 12 novembre, con monitoraggio esteso fino al 15 novembre.



Riguardo alle dichiarazioni avanzate dal consigliere Cosimo Oteri, trovo doveroso sottolineare che:

– *Le attività di derattizzazione vengono garantite tutto l’anno, in conformità al contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale e che quindi lo stesso Oteri dovrebbe consocere.

– La foto allegata alla segnalazione dallo stesso consigliere Oteri non evidenzia alcuna presenza di roditori, smentendo di fatto la dichiarazione circa “topi che scorazzano”.

– La richiesta della Dirigente scolastica non è stata ignorata; al contrario, ha ricevuto un immediato riscontro e un intervento tempestivo, come dimostrato dai fatti.

Infine, la stessa Dirigenza scolastica ha già chiarito pubblicamente l’infondatezza di alcune accuse, confermando che le misure intraprese erano preventive e puntuali. La società Messinaservizi Bene Comune ha inoltre comunicato l’esito negativo di ulteriori verifiche sull’edificio scolastico, escludendo la presenza di roditori al suo interno.

L’Amministrazione e le sue partecipate continuano a lavorare con serietà e tempestività per garantire ambienti sicuri e salubri, nell’interesse dei cittadini e, in particolare, dei nostri studenti”.