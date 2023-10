Messina. Topo al mercato Vascone a Provinciale VIDEO - Tempostretto

La segnalazione, con tanto di video, di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, volevo fare una segnalazione per questo scempio che si vede al mercato comunale Vascone. La gente compra da mangiare dove c’è il passeggio dei topi. Se gentilmente il nostro sindaco potesse provvedere per una derattizzazione. Grazie”.

Come si sente in uno dei video, girato il pomeriggio del 7 ottobre, fa davvero impressione vedere queste immagini, che non vorremmo mai vedere. Facciamo nostro l’appello rivolto al sindaco Basile da chi ha inviato la segnalazione e ci auspichiamo che ci sia un rapido intervento risolutivo.