Messina. Torna a casa ma lo stallo per disabili è occupato, interviene il carro attrezzi - Tempostretto

Il giovane si è rivolto alla Polizia Municipale che è subito intervenuta

MESSINA – Multe a raffica da parte della Polizia Municipale dopo l’ennesima richiesta di aiuto di un ragazzo disabile, che, rientrato a casa, ha trovato lo stallo riservato occupato da un auto che non ne aveva diritto. Un episodio accaduto oggi ma che testimonia una brutta abitudine radicata in città, al punto che, già da alcune settimane, sono scattati controlli proprio contro l’occupazione abusiva degli stalli per disabili. Le auto multate sono state rimosse dal carro attrezzi e portate al deposito Atm, dove ai proprietari serviranno almeno altri 100 euro per recuperare l’autovettura. Dopo la segnalazione da parte del ragazzo disabile – ricevuta dalla centrale operativa al numero 090.771000 – sono partiti subito i controlli del nucleo radiomobile della Municipale, coordinato dall’ispettore capo Giuseppe Mostaccio. Sono dunque fioccate sanzioni pari a 165 euro e 4 punti tolti sulla patente. Solo nell’ultimo mese, l’operazione “Tolleranza zero” voluta dal sindaco Basile e dal comandante Blasco, per ripristinare l’ordine in città ha fatto registrare un migliaio di multe, con rimozioni, e circa duemila punti patente decurtati.