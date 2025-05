Messina. Torna il “Giro dei due mari con Marzia”

Ecco il percorso della nona edizione

Si è svolta, in Sala Senato dell’Università di Messina, la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del “Giro dei 2 mari con Marzia”, manifestazione cicloturistica che si svolgerà il 22, 23 e 24 maggio con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e mentali che emarginano i diversamente abili e promuovere il turismo lento e sostenibile.

Assieme a Marzia ed al papà Gianni, erano presenti all’incontro la rettrice Giovanna Spatari, gli assessori del Comune di Messina, Alessandra Calafiore e Massimo Finocchiaro, l’atleta in handbike Salvo Campanella, il presidente del Panathlon, Nino La Rosa, il presidente della Asd Cicloturistica Castanea, Giacomo Crisafulli, ed alcuni dirigenti scolastici degli Istituti aderenti all’iniziativa.

“L’Ateneo – ha detto la rettrice – ha sempre sostenuto la manifestazione che, di anno in anno, si avvale di una rete sempre più ampia per promuovere il suo importante messaggio di inclusione. Marzia riesce a coinvolgere tanta gente con la sua energia positiva e l’Università è ben lieta di essere, ancora una volta, il punto di partenza del Giro”.

“Siamo contenti – ha detto il papà di Marzia – di rinsaldare nuovamente il legame con l’Ateneo, che ci supporta da molto tempo, e di stringere sinergie sempre più forti con altre realtà, come ad esempio il Comune di Messina. Inoltre, per il secondo anno, il percorso della carovana si fermerà anche nelle Scuole; già in questi giorni Marzia è andata in alcuni degli istituti di Messina e provincia per incontrare gli studenti e trasmettere il nostro messaggio, accompagnata dalla Cicloturistica di Castanea e dall’atleta Salvo Campanella. Continueremo, anche durante la tre giorni, a sensibilizzare gli alunni sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali che ostacolano i diversamente abili”.

Il percorso

Saranno circa 80 le persone (45 di esse sono ciclisti) coinvolte nella carovana che attraverserà 40 Comuni. Tra le soste importanti della prima giornata vi sarà quella a Roccalumera, dove il gruppo sarà accolto dall’Amministrazione municipale e dalla Scuola locale. Successivamente, sarà la volta di Letojanni, Taormina, Linguaglossa, dove è già previsto per il prossimo futuro l’abbattimento di una barriera architettonica, e Randazzo.

Il secondo giorno, la carovana salirà verso Montalbano per incontrare la Scuola e gli esponenti del Comune, Le tappe successive saranno Novara di Sicilia, Tindari, dove si terrà un incontro al Santuario con il Rotary Terre del Tindari, e Oliveri.

L’ultimo giorno ci sarà una sosta importante a Milazzo, dove il sindaco si impegnerà formalmente per l’abbattimento di una barriera architettonica. Altre tappe saranno i Comuni di Scala Torregrotta e Spadafora (dove verrà abbattuta una barriera). Infine il rientro a Messina. Dopo il passaggio a Salice e Castanea, con l’inaugurazione ufficiale dell’ascensore della Società Operaia, si arriverà a San Saba.