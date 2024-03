Messina. Torna la processione delle Barette, ecco il percorso

Partenza alle 18 dalla chiesa Oratorio della Pace

MESSINA – Venerdì torna la processione delle Barette, uno degli eventi più attesi della Pasqua messinese. Una tradizione secolare quella che porta in corteo la passione di Cristo attraverso 11 corpi statuari, custoditi dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso nella chiesa Oratorio della pace in via XXIV maggio (detta anche “chiesa delle Barette”). Opere d’arte, vincolate dalla Soprintendenza ai beni culturali, realizzate in cartapesta e legno. Alcune risalenti al periodo preterremoto, altre successive al dopoguerra. Ognuna ha una sua storia, ognuna è “affidata” a una famiglia di battitori che la tramanda di generazione in generazione.

Il percorso di quest’anno prevede la partenza alle ore 18 dalla chiesa Oratorio della Pace, in via XXIV Maggio 58. Poi la processione si snoderà lungo le vie XXIV Maggio, Sant’Agostino, piazza Antonello, corso Cavour, Tommaso Cannizzaro, Garibaldi (carreggiata lato monte), I Settembre, piazza Duomo, Oratorio San Francesco, XXIV Maggio e rientro in chiesa.

