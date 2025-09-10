Messina. Torna la “Scuoletta” di Casa Serena, gli anziani di nuovo sui banchi

Le lezioni prenderanno il via martedì 23 settembre e si terranno ogni martedì e giovedì nei locali del Collereale

MESSINA – Riparte per il secondo anno consecutivo la Scuoletta di Casa Serena, il progetto voluto dall’Amministrazione Comunale e promosso da Messina Social City. Un’iniziativa che garantisce agli anziani l’opportunità di tornare tra i banchi di scuola, in un percorso ricco di stimoli e significati.

Le lezioni, che prenderanno il via martedì 23 settembre e si terranno ogni martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso Casa Serena nei locali del Collereale, rappresentano un’occasione unica per coniugare apprendimento, socialità e benessere, valorizzando l’importanza dei valori educativi e dell’invecchiamento attivo. Attraverso momenti di confronto e condivisione, gli anziani potranno arricchirsi di nuove conoscenze e riflettere su temi di grande attualità e rilevanza: dalla tradizione popolare alla storia, dalle pari opportunità agli aspetti culturali e sociali che contribuiscono alla crescita della comunità.

L’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, ha dichiarato: “La Scuoletta di Casa Serena non è solo un progetto rivolto agli anziani, ma parte di una visione più ampia che riguarda l’intera città. Significa credere in una comunità che cresce mettendo al centro la persona, la memoria e il dialogo tra generazioni. Vedere ripartire questa esperienza per il secondo anno è un segnale importante di continuità e di fiducia nel valore della condivisione”.

La presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, ha aggiunto: “La Scuoletta è un’esperienza che restituisce entusiasmo, stimola la curiosità e permette di creare legami autentici. Gli anziani diventano protagonisti attivi della vita sociale e culturale, custodi di memoria e tradizioni che arricchiscono l’intera comunità. Ripartire per il secondo anno significa dare continuità a un percorso che ci ha regalato emozioni e che ha fatto sentire i nostri anziani parte viva della città”.