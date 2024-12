Messina. Torna “Un dolce per la Mensa di Sant’Antonio”

I dolci si possono portare alla Mensa, ingresso lato via Ghibellina

Quanti di noi hanno pensato almeno una volta: “Mi piacerebbe fare volontariato per la Mensa”… ma poi gli impegni, la famiglia e gli imprevisti ci allontanano da questo proposito? Ogni anno, però, possiamo diventare volontari per un giorno. Si avvicina infatti l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, e si rinnova un evento che negli anni è diventato tradizione.

Da ogni parte della città, come per miracolo, nello stesso giorno giungono dolci per tutti i fratelli meno fortunati che a volte non hanno sulla loro tavola nemmeno la frutta… E’ un giorno di festa in cui il dolce si trasforma in simbolo: diventa segno di condivisione, di dono puro. Di “pensiero” per l’altro. Il dolce si trasfigura in vicinanza, calore con tutto il carico di ricordi, sapori, colori, odori. Un dono di felicità… per il resto c’è la “Mensa di Sant’Antonio” che appartiene alla solidarietà della città di Messina e ai volontari che sono pronti a servire l’altro quotidianamente.

Partecipare è semplicissimo. C’è chi è bravo in cucina e già fa i dolci per la famiglia e in questo caso basta farne uno in più; poi c’è chi non è portato o non ha tempo e allora basta andare in una pasticceria, in un panificio, in un supermercato o in una “putia” e non avremo che da comprare spendendo quello che vogliamo. A Messina c’è da scegliere: torte, paste, biscotti, merendine, panettoni, piparelli, nipitiddata etc. Porteremo il dono alla Mensa in via Ghibellina, a lato della Basilica, lo consegneremo ai volontari che poi divideranno tra dolci freschi da distribuire subito e dolci secchi da mettere nelle borse che gli ospiti portano in famiglia. Cerchiamo di coinvolgere nell’evento parenti, amici e, perché no, anche i bambini che con l’esempio si educheranno alla solidarietà.

Così l’8 dicembre, in questo mondo in cui si sentono sempre più notizie di guerre e di violenza, ci vedrà agire con un gesto semplice di altruismo. Un ringraziamento al fumettista Lelio Bonaccorso per il suo cuore allegro e generoso.