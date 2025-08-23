Messina, tornano i botti molesti ma le telecamere del Comune incastrano gli incivili

Immagini al vaglio della Municipale. L'assessore Cicala: "Fermatevi"

Non si fermano i fuochi d’artificio illegali e dopo un mese esatto dall’ultima volta le telecamere istallate appositamente dal Comune di Messina hanno ripreso chi ha pensato di sparare i botti dal sagrato di Cristo Re, a mezzanotte in punto.

Immagini al vaglio della Municipale



La Polizia Municipale ha già prelevato i video e grazie al reparto investigativo sta procedendo alla identificazione dei soggetti e quindi alla denuncia alle autorità competenti.

L’assessore: “Fermatevi”



“Vi consigliamo di fermarvi in questa stupida manifestazione di spari pericolosi e fastidiosi, perché noi non molliamo, è nostro dovere lavorare per far garantire sempre il rispetto delle regole”, spiega l’assessore Cicala in un post sui social in cui condivide lo scatto tratto dalle immagini dell’impianto di video sorveglianza del Comune di Messina.