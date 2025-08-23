 Messina, tornano i botti molesti ma le telecamere del Comune incastrano gli incivili

Messina, tornano i botti molesti ma le telecamere del Comune incastrano gli incivili

Alessandra Serio

sabato 23 Agosto 2025 - 13:00

Immagini al vaglio della Municipale. L'assessore Cicala: "Fermatevi"

Non si fermano i fuochi d’artificio illegali e dopo un mese esatto dall’ultima volta le telecamere istallate appositamente dal Comune di Messina hanno ripreso chi ha pensato di sparare i botti dal sagrato di Cristo Re, a mezzanotte in punto.

Immagini al vaglio della Municipale


La Polizia Municipale ha già prelevato i video e grazie al reparto investigativo sta procedendo alla identificazione dei soggetti e quindi alla denuncia alle autorità competenti.

L’assessore: “Fermatevi”


“Vi consigliamo di fermarvi in questa stupida manifestazione di spari pericolosi e fastidiosi, perché noi non molliamo, è nostro dovere lavorare per far garantire sempre il rispetto delle regole”, spiega l’assessore Cicala in un post sui social in cui condivide lo scatto tratto dalle immagini dell’impianto di video sorveglianza del Comune di Messina.

cristo re fuochi d'artificio
4 commenti

  1. Arcistufo2.0 23 Agosto 2025 13:30

    Lasci perdere i post assessore, sono roba da comparsata televisiva.
    Continui ed intensifichi questo tipo di interventi, i bravi cittadini le saranno grati.

  2. francesco garreffa 23 Agosto 2025 13:50

    PER QUALCHE PICCOLO SVERSAMENTO IN MARE…… CHE VOLETE CHE SIA … TANTO ABBIAMO LA BANDIERA BLU

  3. giovanni 23 Agosto 2025 13:51

    Perchè, ad un determinato orario, non si mette qualche macchina dei carabinieri o polizia in borghese nei pressi di Cristo Re, in modo che questi maleducati potranno essere presi in flagranza?

  4. Liliana 23 Agosto 2025 14:08

    Fate bene più controlli non solo a Cristo Re ma anche in tutta la città ,più telecamere e pattuglie in giro . Spero che i messinesi incivili abbiano vita difficile .; specialmente coloro che in piena notte attraversano le strade con il volume alto della radio o coloro che buttano la spazzatura nei carrellati altrui e potrei continuare …

