Fuochi d’artificio a Cristo Re, due persone riprese dal sistema di videosorveglianza

L'Amministrazione Basile ha trasmesso le immagini alle autorità competenti per l'identificazione e la denuncia dei responsabili

MESSINA – L’Amministrazione del sindaco Federico Basile ha deciso di agire contro i responsabili degli episodi di inciviltà che da tempo affliggono la zona di Cristo Re: botti e fuochi d’artificio esplosi di notte, disturbo della quiete pubblica e oltraggio ad un luogo di grande valore simbolico e spirituale. Le telecamere di videosorveglianza comunali hanno ripreso chiaramente due individui mentre depositano giochi pirotecnici lungo le scalinate del sagrato di Cristo Re. Le immagini, fanno sapere Palazzo Zanca, saranno immediatamente trasmesse alle autorità competenti per l’identificazione e la denuncia dei responsabili.

“Non è più tollerabile che episodi di questo tipo vengano considerati ‘normali’ – hanno dichiarato gli amministratori comunali. Quello che accade a Cristo Re non è solo un problema di decoro urbano, ma un vero e proprio disturbo alla quiete pubblica, con rischi concreti per la sicurezza delle persone. Ora che abbiamo delle immagini molto più dettagliate, è nostro dovere andare fino in fondo. Chiediamo rispetto per la città, per le sue regole e per i suoi luoghi simbolo”.