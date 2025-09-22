Messina. Torrente Annunziata, lavori aggiudicati

Un consorzio romano si aggiudica l'appalto per la messa in sicurezza

Dopo un’attesa di quasi un decennio e tante lungaggini burocratiche, si avvicina la riqualificazione del torrente Annunziata. Chiuso l’iter amministrativo, è stata individuata l’impresa che si occuperà degli interventi, un passo decisivo per un progetto che ha visto anche un aumento dei costi nel corso degli anni.

L’atteso appalto per la messa in sicurezza è stato aggiudicato. Un consorzio con sede a Roma, il Consorzio Stabile F2B S.c. a r.l., si è aggiudicato i lavori con un ribasso del 31,95 %, per un importo di 1 milione 947mila euro, vincendo su ben 139 offerte ricevute.

Dettagli del cantiere e impatto sulla città

I lavori, la cui conclusione è prevista in sedici mesi, si concentreranno nel tratto del torrente scoperto. Le operazioni prevedono la rimozione dei detriti accumulatisi nel tempo, la ricostruzione della parte centrale dell’alveo con l’aggiunta di cordoli in cemento armato e il consolidamento delle strutture di sostegno stradale. Saranno anche ripristinate le briglie originali, fondamentali per il deflusso delle acque.

L’intera area, infatti, presenta chiari segni di dissesto che, come evidenziato in diverse perizie, rappresentano un pericolo in una zona ad alta densità abitativa. L’inizio del cantiere non dovrebbe creare particolari disagi alla circolazione nel trafficato viale Annunziata, poiché la maggior parte dei lavori si svolgerà all’interno dell’alveo del torrente.