Messina. Torrente Bisconte, fine lavori prevista a novembre - Tempostretto

La posa della fibra non danneggerà l'asfalto. Ultimi lavori marginali, poi la consegna

I lavori al torrente Bisconte saranno conclusi tra un mese? “Anche meno, se la posa della fibra non comporterà ritardi”. La risposta è dell’assessore Francesco Caminiti, al quale abbiamo chiesto lumi in merito al cantiere che pare in dirittura d’arrivo.

I lavori sono iniziati tre anni fa e dovevano durare un anno e mezzo, dunque alla fine tempi raddoppiati. Ritardi dovuti prima alle chiusure per la pandemia poi alle difficoltà per la gestione dei sottoservizi.

Ora, però, tutto pare risolto. “È stato posato il primo strato di asfalto – spiega Caminiti -, poi sarà la volta della finitura. Nel torrente, invece, dovranno essere posati i materassi drenanti, reti metalliche e pietrame per completare i salti di quota, ma si tratta di lavori marginali. Giovedì scorso mi è arrivata la comunicazione dell’intesa raggiunta con Oper Fiber per passare la fibra senza creare danni all’asfalto. Sono stati già fatti i primi collaudi, alla conclusione manca poco”.

