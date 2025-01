Messina. Tragedia sul bus, si accascia e muore a bordo dello Shuttle

Inutili i tentativi di soccorso. E' accaduto nella centralissima via La Farina oggi pomeriggio

Messina – Un uomo di circa 70 anni è stato stroncato da un malore mentre si trovava a bordo di un autobus dell’Atm. E’ successo intorno alle 16.30 sullo Shuttle della Municipalizzata che stava percorrendo la via La Farina, a quell’ora particolarmente trafficata. A dare l’allarme è stato un passeggero che ha visto l’uomo accasciarsi sul sedile, poi sul pavimento del mezzo. Il conducente ha fermato la corsa e avvisato i soccorsi. Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Si pensa ad un infarto letale. Sul posto anche i Carabinieri per i primi accertamenti e la Polizia Municipale per far defluire il traffico, andato in tilt per qualche minuto.