Messina-Trapani, Banchieri: “Noi non rispettati, il gol non era da convalidare”

MESSINA – Nella conferenza stampa post partita tra Messina e Trapani all’allenatore biancoscudato non va giù il gol subito in quel modo rocambolesco, lamentando un fallo su Krapikas. Per Banchieri era una partita da pareggio visto che il portiere del Messina non è stato mai impegnato sul serio. Oltre alla rabbia per le decisioni arbitrali Banchieri è tornato anche sulla situazione che vive il Messina per i problemi finanziari. In sala stampa non viene alcun calciatore biancoscudato.

Banchieri: “Mancanza di rispetto, la squadra non ha mai mollato”

Simone Banchieri, allenatore Acr Messina: “Sicuramente nel primo tempo abbiamo avuto quattro situazioni per andare in vantaggio, ma avute anche nel secondo tempo. La squadra ha fatto un’ottima gara, ma ovvio che bisogna far gol per vincere le partite. Mi ha dato fastidio la mancanza di rispetto per la piazza che è stata convalidato un gol con il nostro portiere che non ha potuto prendere la palla e neanche rialzarsi. Per la formazione iniziale era nel piano gara che iniziasse Luciani e poi l’ingresso di chi è subentrato per attaccare gli spazi. Potevamo vincere o al limite non perdere, ma quando ci sono decisioni arbitrali così dà fastidio. La squadra non ha mai mollato ed è stata in campo sempre, abbiamo avuto tante situazioni e anche il pari ci avrebbe lasciato l’amaro in bocca. Sul gol è evidente il fatto, ma anche in altre chiamate arbitrali del secondo tempo siamo stati danneggiati. I tifosi sono stati fantastici e li ringraziamo, ci hanno sostenuto ed è stato emozionante e per questo dà ancora più fastidio perdere la partita per quell’errore arbitrale. Sull’episodio finale di Krapikas viene ammonito dopo il tocco di mano, poi sta tornando in porta e viene ostacolato da due avversari e cerca di spostarli e gli viene dato il rosso. Speriamo che nel referto scrivano questo. Oggi abbiamo avuto tante palle inattive che potevamo sfruttare meglio, nel primo tempo dovevamo fare gol. Nella ripresa la partita si è sporcata nel secondo tempo, loro hanno giocato meglio e il nostro portiere non ha fatto una parata”.

“Confidiamo nel sindaco che risolva domani”

Infine Banchieri ha risposto anche sulla situazione extra campo e le eventuali ripercussioni che potrà avere sul gruppo: “Non ci deve essere il contraccolpo su ciò che succede fuori dal campo, spetta alla società mettere a posto la parte finanziaria. Noi dobbiamo concentrarci solo sul campo, questi ragazzi non hanno lesinato una goccia di sudore, questo deve caratterizzarci fino alla fine. Noi non molleremo di un centimetro, confidiamo nella città e nel sindaco che già da domani mattina mettano a posto questa situazione”.

Vincenzo Torrente, allenatore Trapani: “I derby sono così, non sono belli ma combattuti. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, non abbiamo giocato bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo tornati al 4-3-3 allargando il campo dopo che eravamo partiti col rombo. I cambi nel finale ci hanno fruttato il gol. Oggi non era facile giocare qui a Messina che veniva da risultati consecutivi ed era in salute. Siamo contenti della vittoria su un campo difficile”.

