Messina. Travolge pedone e fugge in via Consolare Pompea - Tempostretto

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto soccorso generale dell’Ospedale Papardo

MESSINA – Un uomo è stato investito in via Consolare Pompea da un pirata della strada, a bordo di una Mercedes di colore bianco. Il pedone è stato soccorso a Pace dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto soccorso generale dell’Ospedale Papardo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il pedone, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando da valle verso monte sulle strisce quando, quasi giunto al marciapiede lato monte, è stato travolto dall’ autovettura proveniente da nord, che procedeva a velocità sostenuta. Presumibilmente con la parte anteriore laterale destra del veicolo. Sono ancora in corso le indagini per acquisire eventuali immagini dalle telecamere.