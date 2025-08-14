Messina. Trent’anni dopo, la Quinta E dell’Itc Jaci si ritrova

Un tuffo nel passato e un brindisi al futuro per i diplomati del 1995.

A distanza di trent’anni dal diploma, i compagni di classe della Quinta E dell’ITC “A.M. Jaci” si sono ritrovati per celebrare un anniversario speciale. L’incontro, carico di emozione e nostalgia, ha riunito i volti di un tempo, segnati dalle esperienze della vita ma animati dallo stesso spirito di amicizia che li univa sui banchi di scuola nel lontano 1995.

Durante la serata, i ricordi di interrogazioni, gite scolastiche e scherzi di gioventù sono riemersi tra risate e commozione. Ognuno ha avuto modo di raccontare il proprio percorso, le scelte di vita e le carriere professionali, dimostrando come, nonostante le strade intraprese, il legame creato in quegli anni sia rimasto saldo.

L’evento non è stato solo un’occasione per guardare al passato, ma anche un momento per brindare al futuro e rinnovare la promessa di restare in contatto. Un ricordo indelebile di un’amicizia che, superando la prova del tempo, continua a unire i compagni della Quinta E.

Nella foto: Maria Pollino, Grazia Guardo, Fabio Miloro, Michele Fassi, Alfio Puglisi, Giuseppe Amante, Anna La Motta, Mario Vollaro, Tiziana Pagano, Antonio D’Arrigo, Flavia Chillè, Emanuela Gitto, Anna Puglisi, Lucia Aiello, Silo Destro, Fabio Giorgianni.