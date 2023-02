Messina. "Trovare un'area per un cimitero degli animali" - Tempostretto

La richiesta della consigliera Giulia Restuccia

Trovare “un’area che abbia i requisiti urbanistici per la realizzazione di un cimitero per animali di affezione e domestici”. La consigliera comunale Giulia Restuccia rivolge questa richiesta al sindaco Federico Basile.

“La Regione Siciliana, con un ritardo di ventidue anni da una legge dell’Ars – dice -, ha stanziato un importo di 2 milioni di euro per la realizzazione di cimiteri per animali di affezione e domestici. Il Regolamento regionale affida ai Comuni la competenza e, pertanto, la richiesta per la realizzazione dei cimiteri deve essere inoltrata dai Comuni, a cui spetta anche l’obbligo di individuare le aree e redigere il relativo progetto”.

Oltre a motivi affettivi, tra l’altro, la consigliera evidenzia “anche un motivo igienico-sanitario in ordine alla sepoltura abusiva o peggio ancora all’abbandono delle carcasse”.