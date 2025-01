L'attaccante, di proprietà del Catania, arriva in prestito dal Rimini

MESSINA – In attesa dell’arrivo di Doudou Cissé in riva allo Stretto, con una presentazione alla città in programma per venerdì 31 gennaio, il mercato del Messina continua a muoversi. Ceduto Cominetti, nel pomeriggio del 29 gennaio la società ha comunicato di aver completato la trattativa per Marco Chiarella. L’attaccante classe 2002 sbarcherà in città in prestito dal Rimini, ma è di proprietà del Catania.