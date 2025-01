Le prime parole di Cissé sul Messina: “Club dal potenziale eccezionale”

Confermato il suo arrivo in città con un comunicato sul sito dell'Aad Invest Group. L'obiettivo è "chiaro" e prevede "un futuro luminoso" per la società

MESSINA – In casa Messina, risolta la crisi tecnica, si continua a lavorare sui due fronti: mercato per rafforzarsi e campionato per salvarsi. La sessione invernale chiuderà il 3 febbraio, prima ancora l’1 febbraio la sfida col Latina, ma in ordine cronologico è atteso in riva allo Stretto il Ceo e fondatore dell’Aad Invest Group Doudou Cissé. Annunciato già dal neo presidente del Messina Stefano Alaimo, al momento della sua prima uscita pubblica da numero uno del club, lo stesso Alaimo aveva finalmente dato una data, quella del 30 gennaio, qualche giorno fa a fianco del neo allenatore Banchieri.

Con l’arrivo dell’imprenditore francese è previsto anche un incontro pubblico, già invitati i consiglieri comunali per venerdì alle ore 15:30 presso il Salone delle Bandiere, che sarà motivo di ulteriore chiarezza e trasparenza (si spera) su tutto ciò che riguarda la trattativa con l’ex presidente Sciotto, gli obiettivi e il progetto di Aad Invest sul Messina. Si proverà a fugare i dubbi di una piazza che in attesa di risposte spesso pensa male per non sbagliare.

Le prime parole di Cissé sul Messina

Nel frattempo arrivano già delle prima indicazioni. Sul sito della Aad Invest Group si leggono infatti le prime dichiarazioni di Doudou Cissé, Ceo e fondatore del gruppo, sull’obiettivo “chiaro” riguardo questa acquisizione, il pacchetto di maggioranza con l’80% al fondo e il 20% che resta a Pietro Sciotto. “Riportare il club in alto nel calcio italiano garantendo stabilità finanziaria, sviluppo delle infrastrutture e rafforzamento del suo radicamento nella comunità locale”. In particolare poi viene riportato un virgolettato di Cissé: “Siamo orgogliosi di contribuire al rilancio dell’Acr Messina, un club che incarna la storia[…] Questo progetto è in linea con il nostro impegno per la creazione di un ecosistema sportivo sostenibile[…] Acr Messina ha un potenziale eccezionale e non vediamo l’ora di lavorare[…] per un futuro luminoso”. Qui è possibile leggere il comunicato integrale in inglese.

