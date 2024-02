Messina, un altro tratto di SS114 cambierà nome: da Zafferia a Larderia sarà via Francesco Garofalo

La commissione ha detto sì. Via Adolfo Celi, nuovo nome della statale, "sfocerà" nella nuova via fino al bivio tra Tremestieri e Larderia

MESSINA – Si chiamerà Via Francesco Garofalo il tratto di SS114 che va dall’intersezione con Via Dell’Anno Santo, la “salita” di Zafferia, al bivio con Larderia. Questo è quanto è stato approvato durante la terza commissione consiliare, presieduta da Emilia Rotondo, su proposta istruita dalla Lega. Così un nuovo tratto di strada statale cambierà nome, qualora il dipartimento toponomastica provvederà a ratificare il provvedimento che sarà inviato, per conoscenza, anche alla prima municipalità.

Francesco Garofalo va ricordato, per Mirko Cantello che ha proposto l’intitolazione, per il grande “lavoro sul territorio, fatto sia da imprenditore sia nell’associazionismo”. Il vicepresidente del consiglio comunale ha ricordato le sue attività al fianco dei non vedenti e per gli animali, contro il randagismo. Poi è stato soprattutto Giuseppe Busà a rimarcare il ruolo fondamentale delle municipalità, che andranno coinvolte da qui in avanti, riportando in auge un tema centrale sul cambio di regolamento proprio per introdurre un rappresentante delle circoscrizioni in cui saranno cambiate le strade. Intanto si procederà. Via Adolfo Celi attualmente si ferma al bivio di Zafferia. Da lì in poi la statale cambierà nome per poche centinaia di metri.