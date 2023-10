Messina. Un corteo per dire no a queste isole pedonali e piste ciclabili - Tempostretto

Lo guida oggi, dalle 15, Gaetano Sciacca, con residenti e commercianti, per dire "sì" a un altro tipo di viabilità sostenibile

MESSINA – Un corteo e sit-in per una “viabilità sostenibile e condivisa. L’amministrazione comunale riveda le sue scelte e ci ripensi”. Il giorno della mobilitazione contro le scelte dell’amministrazione comunale. Un gruppo di residenti, commercianti, cittadini, con leader il dirigente regionale in pensione Gaetano Sciacca, organizzano oggi, con raduno nella zona della sala Laudamo, alle 15, l’iniziativa “Sì viabilità sostenibile, no chiusure”.

La locandina con Basile, gli assessori, fuoco e macerie sul viale San Martino

Nella locandina shock, campeggiano il sindaco Basile e gli assessori Finocchiaro e Mondello in versione ciclisti e attorno un viale San Martino fatto di fuoco e macerie. Le tappe del corteo? Via Sant’Agostino e Piazza Unione Europea. Spiegano gli organizzatori: “Siamo favorevoli a isole pedonali, al verde e alle piste ciclabili. Siamo a favore di una viabilità vivibile ed ecosostenibile. Ma non a queste scelte calate dall’alto, senza democrazia partecipativa, e senza le più elementari norme di sicurezza. In più senza alcuna tutela dei più fragili e senza tenere conto della grave crisi economica che sta colpendo in particolare Messina”.

Ha dichiarato Sciacca (di seguito l’intervista video realizzata di recente): “Mi auguro che l’amministrazione comunale ci ascolti. Le attuali piste ciclabili non sono sicure. Noi non siamo per il caos o la sosta selvaggia. Ma pensiamo che piste ciclabili e spazi per il verde vadano realizzati in luoghi più adatti, senza stravolgere la vita dei cittadini. Da qui un comitato unico, dai commercianti e i farmacisti ai cittadini, per fare sentire la nostra voce a chi governa la città”.