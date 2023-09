"Queste piste ciclabili non sono sicure e con un comitato unico ci faremo ascoltare" VIDEO - Tempostretto

La raccolta firme: "Facciamo un fronte comune per presentare all'amministrazione le nostre proposte alternative", annuncia l'ingegnere Sciacca

MESSINA – “Mi auguro che l’amministrazione comunale ci ascolti. Le attuali piste ciclabili non sono sicure. Noi non siamo per il caos o la sosta selvaggia. Ma pensiamo che piste ciclabili e spazi per il verde vadano realizzati in luoghi più adatti, senza stravolgere la vita dei cittadini”. Gaetano Sciacca, dirigente regionale in pensione, ex ingegnere capo del Genio civile e candidato in passato come sindaco per il Movimento Cinquestelle, è il promotore, con il pediatra di base Francesco Fazio, di una raccolta firme e una mobilitazione sulle piste ciclabili, creando un fronte comune.

Un comitato unico, dai commercianti e i farmacisti ai cittadini, per fare “sentire la nostra voce a chi governa la città”. Oggi la prima mobilitazione davanti alla “Laudamo”.