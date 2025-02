Messina, un protocollo per rafforzare la domanda-offerta lavoro

Oggi la firma del Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro e del Centro per l’impiego per migliorare i servizi

MESSINA – Servizi forniti dal Centro per l’impiego in collaborazione con l’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina. L’obiettivo è “ottimizzare i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, semplificare le procedure burocratiche e migliorare la comunicazione tra cittadini, consulenti del lavoro e istituzioni”. È stato così firmato questa mattina dal Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro e dal Centro per l’impiego un protocollo d’intesa per migliorare i servizi. La firma è avvenuta a margine dell’evento organizzato dal Consiglio provinciale con Inps, Inail, Centro per l’impiego e Camera di commercio. Iniziativa che si è tenuta nella sala Consulta dell’ente camerale e che ha approfondito i temi del lavoro e delle politiche occupazionali.

Il ruolo centrale dei Centri per l’impiego nelle politiche attive per il lavoro

Si legge in una nota: “L’obiettivo principale del protocollo è quello semplificare la gestione della Scheda Anagrafica Professionale (SAP) e della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). I consulenti del lavoro potranno gestire questi documenti in modo più agevole, migliorando l’esperienza complessiva e alleggerendo il carico di lavoro degli sportelli del Centro per l’Impiego”.

E ancora: “Un protocollo che nasce dalla consapevolezza che i Centri per l’Impiego hanno il compito fondamentale di gestire le politiche attive del lavoro, facilitando l’inserimento e il reinserimento lavorativo, l’integrazione con i servizi formativi e fornendo supporto a cittadini e imprese. Tra le loro funzioni principali c’è quella di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di favorire la crescita delle imprese, con l’obiettivo di aumentare l’occupazione”.

“Tra i compiti del Centro per l’Impiego c’è quello di aiutare le imprese a trovare personale qualificato, fornendo servizi di orientamento e preselezione. Questi servizi includono l’assistenza nelle fasi di reclutamento e selezione del personale e la consulenza su tirocini formativi, incentivi e agevolazioni per l’assunzione. L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina, con questo protocollo, intende migliorare l’operato dei suoi membri, semplificando le procedure burocratiche e potenziando il rapporto con il Centro per l’Impiego”.

“Il protocollo – ha detto il presidente del consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro, Maurizio Adamo – arriva alla fine di un processo durato diversi mesi e che consentirà l’attivazione di politiche attive per l’incrocio domanda-offerta di lavoro, favorendo anche l’interlocuzione tra consulenti del lavoro e uffici del Centro per l’Impiego”.

“Lavoriamo costantemente per incrociare domanda ed offerta di lavoro – ha ricordato il direttore del Centro per l’Impiego, Giacomo De Francesco – ultimamente attraverso i recruiting day per aziende che hanno necessità di trovare risorse umane. Il lavoratore è una persona che deve essere ascoltata e si può fare attraverso il dialogo con le realtà sul territorio”.

Nel suo saluto, la segretaria della Camera di Commercio, Paola Sabella, ha sottolineato l’importanza delle “politiche di apertura e confronto avviate, oltre al monitoraggio costante tra formazione, domanda ed offerta di lavoro”.

Il direttore provinciale dell’Inps, Gaetano Minutoli, invece, ha sottolineato come “occorra aumentare la base occupazionale per superare quell’inverno demografico che si sta vivendo. Servono, però, interventi strutturali che portino vantaggio nel lungo periodo”.

Particolarmente interessante la seconda parte del convegno con l’approfondimento, da parte di Inail, sulle possibilità di reinserimento sociale degli infortunati con un focus tenuto dalla dottoressa Concetta Lombardo, funzionario socioeducativo dell’Inail. “Garantire la continuità lavorativa– ha detto la direttrice provinciale Inail, Mariagiovanna Costanza – significa garantire dignità sociale. Per questo il reinserimento lavorativo diventa tutela globale». «La sottoscrizione del protocollo è un punto di partenza. – ha aggiunto la dott.ssa Cettina Scaffidi Militone, componente di giunta della Camera di Commercio e consulente del lavoro – dobbiamo coinvolgere i giovani, diamogli riferimenti per avere un orientamento, è un fenomeno che va sostenuto e studiato. Ma occorre fare sinergia”.

