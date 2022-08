Messina. "Una ragazza per il cinema", ecco le vincitrici - Tempostretto

Sei ragazze parteciperanno alle finali regionali

Si è svolta domenica 7 agosto, a Messina in Piazza Unione Europea, una Selezione provinciale di “Una Ragazza per il Cinema” organizzata da Giovanni Grasso e l’Agenzia Karamella.

È stata una serata dedicata alla bellezza e alla moda in quel palcoscenico naturale e suggestivo che negli anni d’oro del Ferragosto messinese era “il Teatro dei 12.000”.

A condurre la serata la bellissima Alice Carbonaro, Una Ragazza per il Cinema della XXXII edizione, che ha anche sfilato indossando gli abiti degli stilisti presenti, e Natale Munaò che, con le sue straordinarie doti canore, ha emozionato il pubblico presente.

La serata è iniziata con un balletto delle Miss sulle note di “Baila”, mentre sullo schermo gigante veniva proiettato un video realizzato da Teresa Impollonia, Presidente di Radio Zenith e Giuseppe D’Angelo, di Blueseainsicily, i quali, nel corso della serata, insieme a Beatrice Briguglio, hanno premiato il cantautore Marcello Rando.

Tanti i momenti di moda, con Capricci di Tiziana, Gaetano Ruisi e Lucia Caccamo, Jebel gioielli e con le sfilate delle modelle che hanno indossato le loro originali e belle creazioni. Piacevolissimi i momenti musicali con il bravo cantante Emanuele Laimo e con il rapper Ciccio Elektro, al quale è stato assegnato da Radio Zenith e Blueseainsicily un riconoscimento.

Divertente, il momento di spettacolo con l’ attore comico Gianluca Barbagallo.

In giuria volti noti come quello dell’attore Nicola Calì, insieme a Ilenia Coletti, Angelo Saeli, Ester Isaja, Nino Principato, Annamaria Argento, Giuseppe Pantò, Morena, Roberto Aquila, Elisabetta, Beatrice Briguglio.

Sono intervenuti sul palco l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Caruso, il presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Nizza di Sicilia Giuseppe Pantò.

Tre le ragazze ucraine, attualmente ospiti di una famiglia a Rometta, che hanno sfilato sul palco, poiché nell’ ottica dell’accoglienza e di un gemellaggio Giovanni Grasso e Karamella si sono impegnati a prendersi cura di loro, seguirle e portarle avanti.

Le vincitrici

E’ stata presentata la prima finalista nazionale, che ha vinto a Castel di Iudica, Ilenia Culici e, in conclusione, sono state proclamate le vincitrici, alle quali sono state assegnate le fasce di “Una Ragazza per il Cinema” con le quali avranno titolo per partecipare alle Finali Regionali. Sono:

1 Rita Caravella, Messina 17 anni;

2 Chiara Mento, Messina, 20 anni;

3 Dalila Lanza, Barcellona, 19 anni;

4 Miriana Nunnari, Messina, 17 anni;

5 ex aequo Maria Shachera, Roma, 18 anni e Alessandra Giustolisi, Siracusa, 18 anni;

Shazana, Ucraina, 14 anni Mascotte.

La prima classificata è stata eletta Miss Città dello Stretto.