Messina. Va a rubare al supermercato con un'auto... rubata, arrestato 20enne

E' stato fermato dai carabinieri mentre aveva con sé ancora i prodotti rubati e stava andando all'auto per scappare

Ha forzato la porta d’ingresso di un supermercato, a Maregrosso, la notte del 12 maggio, ma è stato visto da un cittadino che ha chiamato il 112. Sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato un 20enne messinese mentre stava per andare in auto, pronto per scappare. Con sé aveva prodotti alimentari per un valore di circa 400 euro e anche quell’auto, poi, è risultata rubata.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e ricettazione e posto ai domiciliari.

L’auto e la refurtiva sono state restituite ai proprietari.