Messina. Vandali nella sede della III Circoscrizione e nella scuola dell’infanzia

Tagliati i cavi dei computer e danneggiati i distributori di snack

MESSINA – Irruzione nella notte nei locali che ospitano la sede della III Circoscrizione enell’adiacente scuola dell’Infanzia “La Pira 2”. Sono stati tagliati i cavi dei computer e danneggiati i distributori degli snack. A seguito degli atti vandalici avvenuti in nottata, la sede della III Circoscrizione ha sospeso oggi e domani il ricevimento al pubblico, non potendo erogare i consueti servizi alla cittadinanza. I tecnici, fanno sapere da Palazzo Zanca, sono già al lavoro per provvedere urgentemente al ripristino delle funzionalità degli uffici.

La condanna dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale condanna con fermezza i gravi atti di vandalismo e i furti compiuti la scorsa notte nella sede della III Circoscrizione, in via Suor Maria Francesca Giannetto a Camaro San Paolo, e nell’adiacente scuola dell’Infanzia “La Pira 2”.



“Simili gesti non hanno nulla a che vedere con una comunità civile che vive di principi, regole e rispetto – ha dichiarato il sSindaco Federico Basile –. Mi auguro che si possa fare piena luce sui responsabili, con sanzioni adeguate a evitare che episodi del genere possano ripetersi. È ancor più grave che a pagarne le conseguenze siano i bambini della scuola e i cittadini che usufruiscono dei servizi della III Municipalità, in una fase in cui l’Amministrazione sta lavorando per potenziare il decentramento e avvicinare sempre più i servizi al territorio”.



A seguito dei fatti, segnalati dal Presidente della Municipalità Alessandro Cacciotto, il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio ha disposto la temporanea chiusura della sede circoscrizionale per oggi, giovedì 21, e domani, venerdì 22 agosto, al fine di consentire ai tecnici gli interventi necessari al ripristino delle funzionalità degli uffici. Il personale in servizio sarà collocato in congedo d’ufficio.