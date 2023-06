Messina. Venerdì 2 giugno la prima edizione della Notte Mariana - Tempostretto

Dalle 19.30 alle 24 nel centro storico visite gratuite, conferenze e concerti

MESSINA – Appuntamento venerdì 2 giugno con la prima edizione della Notte Mariana in onore della Madonna della Lettera, promossa dal Centro Interconfraternale Diocesano in collaborazione con il Comune di Messina. Dalle 19.30 alle 24 nel centro storico visite gratuite, conferenze e concerti. Tra gli eventi di richiamo la straordinaria apertura serale di Palazzo Zanca con la possibilità di accesso nella stanza del sindaco che custodisce due preziosi dipinti dedicati alla Patrona.

Il programma della Notte Mariana a Messina

In piazza Duomo alle 19.45 l’inaugurazione del tappeto artistico “Vos et ipsam civitatem benedicimus” realizzato dai giovani del gruppo Amici dell’Arte della parrocchia Santa Maria di Porto Salvo di Santa Teresa di Riva. Sarà presente l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla.

In Cattedrale alle 20 il concerto inserito nel cartellone promosso dalla rassegna Armonie dello Spirito. Dalle 21 alle 23 la visita guidata al fercolo della Madonna della Lettera ed al Vascelluzzo.

Alle 20 davanti all’edicola votiva di via Primo Settembre il tradizionale canto “I Diciadotturi” a cura del gruppo Devoti Matri a Littra di Bordonaro.

Nella chiesa dei Catalani si comincia alle 21 con la conferenza “Messina guarda a Maria per essere sè stessa” proposta da Mons. Mario Di Pietro. Alle 22 “La Vergine Maria nella Divina Commedia” con Don Vincenzo Majuri, direttore dell’Ufficio Diocesano per le Confraternite.

Alle 23 il concerto delle Note Colorate.

Apertura straordinaria per la chiesa di San Giuseppe dalle 21 alle 23. Alle 22.15 la musica dell’Ensemble di Chitarre dell’Accademia Syntagma Musicum. Possibilità di visitare pure la chiesa di Sant’Elia dove sarà proiettato il docufilm“Benediciamo voi e la stessa Città”. Nella parrocchia di Santa Caterina alle 21.30 la lettura iconologica dell’immagine di Santa Maria della Lettera, a cura di mons. Giò Tavilla.