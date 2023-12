Messina. Venerdì il secondo "giri dei presepi" a Mili San Pietro - Tempostretto

Sono stati realizzati dalle famiglie negli angoli più caratteristici del borgo

MESSINA – Venerdì 29 dicembre, alle 17 nella piazza di Mili S. Pietro, avrà inizio il secondo caratteristico “giro dei presepi” realizzati dalle famiglie negli angoli più caratteristici del borgo. L’iniziativa del Centro Turistico Giovanile e della Parrocchia di Mili S. Pietro rientra nell’ambito della manifestazione “Il presepe miloto”, che quest’anno, nell’ottavo centenario del primo presepe di Greccio, è giunta alla ventiquattresima edizione.

Gli oltre cinquanta presepi, che in questi giorni hanno attirato l’attenzione e l’ammirazione di numerosi visitatori, rappresentano nello spirito dell’iniziativa il segno più autentico del Natale e anche della rinascita di un borgo che in questa occasione vede valorizzati e messi in luce i suoi angoli più caratteristici. La costruzione dei presepi nelle settimane che precedono il Natale è infatti anche l’occasione per riqualificare aree abbandonate del borgo che sono state ripulite, abbellite, illuminate e arricchite con i presepi dalle famiglie del villaggio.

L’itinerario che condurrà i partecipanti alla visita dei presepi costruiti negli angoli più caratteristici del borgo sarà guidato nella preghiera dal parroco di Mili S. Pietro e Tipoldo, don Antonio Gugliandolo, e sarà accompagnato dal tradizionale suono della ciaramedda.

