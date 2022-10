Messina. Venerdì l'open day per gli studenti alla Lega Navale Italiana - Tempostretto

Iniziativa in collaborazione con i dirigenti scolastici e la Terza Municipalità

MESSINA – Si terrà venerdì 21 ottobre, dalle 10 alle 14, l’Open Day alla Lega Navale Italiana, sezione di Messina. Un appuntamento nato dalla sinergia tra la stessa Lega, gli istituti scolastici comprensivi della Terza Municipalità (I.C. Albino Luciani, I.C. Enzo Drago, I.C. La Pira – Gentiluomo, I.C. Giovanni XXIII, I.C. Manzoni Dino e Clarenza) e la Terza Municipalità. Nelle scorse settimane infatti, presso la sede della Terza Municipalità, si era svolto un incontro di programmazione che ha visto tutti gli attori coinvolti entusiasti nell’aprire la Lega Navale ed il mondo del mare ai giovani studenti.

Nello specifico i giovani studenti dalle ore 10 alle ore 14 saranno accolti alla Lega Navale Italiana di Messina dagli istruttori, per una visita della sede, alla scoperta delle attività sportive e culturali. Il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto ha espresso soddisfazione ringraziando i dirigenti scolastici e la Lega Navale Italiana di Messina “per aver creato questo momento culturale e ludico che certamente rappresenterà per i giovani studenti una gran bella esperienza”. “La Terza Municipalità – ha aggiunto Cacciotto – si pone tra i propri obiettivi anche quello di creare momenti ludici, ricreativi e culturali per i propri residenti, grandi e piccoli”.