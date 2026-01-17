Messina, via al percorso di Democrazia partecipata per il 2026: ci sono 113mila euro

Approvato l'avviso pubblico. Gli ambiti delle proposte e come partecipare

MESSINA – Riparte il percorso di Democrazia partecipata per l’anno 2026. Il Comune di Messina, con determina del direttore generale n.290 del 16 gennaio scorso, ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di Democrazia Partecipata – anno 2026, in attuazione del Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 215 del 30 giugno 2023 e della L.R. n. 5/2014.

Per l’anno 2026 sono disponibili € 112.664,55, pari al 2% dei trasferimenti regionali, che saranno destinati a progetti di interesse collettivo scelti direttamente dalla cittadinanza. Possono partecipare tutti i cittadini residenti a Messina che abbiano compiuto 16 anni, oltre ad associazioni, enti, comitati e soggetti collettivi con sede nel territorio comunale, nel rispetto delle esclusioni previste dal regolamento.

Le proposte

Le proposte dovranno riguardare beni di proprietà comunale, perseguire l’interesse generale e prevedere opere o acquisto di beni durevoli, rientrando in una delle seguenti aree tematiche: ambiente, ecologia, decoro urbano e sanità, opere pubbliche e rigenerazione urbana, politiche giovanili, sociali, scolastiche e pari opportunità, cultura, sport e turismo, cura dei beni comuni, viabilità, mobilità e innovazione tecnologica.

Come partecipare

Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta, compilando l’apposita scheda disponibile sul sito istituzionale del Comune, entro le ore 23:59 del 30 giugno 2026. Si può fare online, tramite la piattaforma dedicata accessibile con SPID o CIE al link https://serviziweb.comune.messina.it/inserisciProposta.php. A mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it. O con consegna cartacea, presso la Circoscrizione di appartenenza o l’Ufficio Elettorale del Comune, sito al piano terra di Palazzo Zanca.

Le proposte saranno valutate dagli uffici comunali competenti e, dopo una fase di coprogettazione, i progetti ammessi saranno sottoposti a votazione pubblica, online e/o presso le Circoscrizioni. I cittadini potranno esprimere fino a tre preferenze. I progetti più votati saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Basile e Minutoli: “Strumento di cittadinanza attiva”

Il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Servizi al cittadino Massimo Minutoli hanno spiegato: “La Democrazia Partecipata è uno strumento concreto di cittadinanza attiva e di corresponsabilità. Mette al centro le persone e il loro contributo alla crescita della città. Con questo avviso vogliamo dare alla comunità la possibilità reale di incidere sulle scelte pubbliche, trasformando idee e bisogni in progetti utili, sostenibili e realizzabili per il territorio. È un percorso di ascolto, partecipazione e trasparenza che rafforza il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una partecipazione consapevole e responsabile”.