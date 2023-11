Messina, via i rifiuti dai torrenti. Multe fino a 10mila euro per chi sporca - Tempostretto

Nuova legge in vigore dallo scorso 10 ottobre. A Messina opera di pulizia in corso

In corso di realizzazione le attività di rimozione e bonifica dei rifiuti trovati in tutti i torrenti cittadini a seguito dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica.

Le operazioni sono eseguite da imprese specializzate nell’ambito dell’ecologia e della gestione dei rifiuti a seguito di caratterizzazione. Si tratta di interventi fondamentali per preservare l’ecosistema torrente e proteggere l’ambiente.

“Ora dipende da tutti noi mantenere pulito – dice l’assessore Francesco Caminiti – e la nuova legge 137/2023 ci darà una mano. Infatti dal 10 ottobre 2023 chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con sanzioni penali e ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.