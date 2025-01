Messina. Via La Farina regno della seconda fila

Via La Farina è da sempre intasata da macchine in seconda fila, al pari di via Cavour e via C. Battisti. Queste trafficate arterie andrebbero presidiate costantemente dalla polizia municipale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa è la situazione in via La Farina… Una strada a scorrimento a due corsie ma che, purtroppo, diventano una per i parcheggi delle persone che, se non parcheggiano davanti al negozio, non escono di casa perché si scocciano a camminare, sentendosi in diritto di farlo, dato che accendono le quattro frecce”.