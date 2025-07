Messina, via libera alle riduzioni Tari 2025. Aiuti per oltre 3.400 famiglie in difficoltà

Liste degli ammessi e degli esclusi consultabili nella sede del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, a Palazzo Satellite Oltre 3.400 contribuenti messinesi potranno beneficiare di esenzioni o riduzioni sulla Tari (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2025. Sono state approvate le graduatorie degli ammessi e degli esclusi per le agevolazioni previste dall’articolo 24 del regolamento comunale. L’iniziativa, approvata dal Consiglio Comunale con delibera numero 169 del 27 giugno 2025 e sostenuta da uno stanziamento di 700mila euro nel bilancio di previsione 2025/2027, mira a supportare le fasce più fragili della popolazione, individuando due principali categorie di beneficiari: Contribuenti in disagio economico (Categoria A): Destinatari di 658.000 euro, l’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari con un Isee fino a 9.360 euro. La graduatoria, basata sull’Isee crescente, prevede una scala di esenzioni: I primi 500 in graduatoria godranno di un’esenzione totale del tributo. Dal 501° al 1000° posto l’esenzione sarà pari a 2 rate (66% del totale). Dal 1001° posto in poi, fino all’esaurimento dei fondi, l’esenzione sarà di 1 rata (33% del totale). Per questa categoria, sono state presentate 3749 domande valide, con 3303 ammessi al beneficio.

Anziani ultrasettantenni con invalidità al 100% (Categoria B): Con uno stanziamento di 42.000 euro, questa agevolazione è dedicata ai contribuenti ultrasettantenni, unici componenti del nucleo familiare, con invalidità al 100% e un Isee fino a 9.360 euro. L'esenzione in questo caso è totale, e la graduatoria è stilata in ordine crescente di Isee, con precedenza al più anziano in caso di parità. Per questa categoria, sono 152 gli idonei. Le liste complete degli ammessi e degli esclusi, suddivise per categoria, saranno consultabili nella sede del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, a Palazzo Satellite, in piazza della Repubblica. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy.