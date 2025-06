Messina, al via la progettazione per la bonifica dell’Ex Sanderson

100mila Euro dalla Regione per un'Area Strategica

E’ in stato di totale abbandono da oltre vent’anni, oggetto di furti, danneggiamenti e incendi che ne hanno compromesso le strutture. Ora, finalmente, una piccola prima azione concreta.

Con la Determinazione Dirigenziale numero 5070 del 10 giugno 2025, il Dipartimento Servizi Ambientali del Comune ha formalizzato l’accertamento di 100mila euro destinati alla progettazione della bonifica dei beni immobili dell’ex complesso industriale Sanderson.

Il contributo straordinario, riconosciuto al Comune di Messina dalla Legge Regionale numero 3 del 30 gennaio 2025, è il primo tassello per il recupero di un’area strategica.

Questi beni immobili, originariamente di proprietà dell’Ente Sviluppo Agricolo (Esa) e provenienti dalla liquidazione della società ex Sanderson, sono destinati al trasferimento gratuito al Comune di Messina, come previsto dalla Legge regionale numero 8 del 2018. Il trasferimento formale al Comune non è ancora completato ma possono comunque iniziare le attività di bonifica dall’amianto.

I 100mila euro accertati serviranno per la redazione di un documento progettuale aggiornato, che si inserisce nell’ambito di un più vasto intervento di bonifica stimato in un importo complessivo di 25 milioni di euro, già previsto dalla Legge Regionale 8/2018.

Ora si attende un altro provvedimento per definire le modalità per la scelta del contraente che si occuperà della progettazione.

