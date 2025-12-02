Messina. Al via il recupero di Casa Cammarata

Dal 15 dicembre i lavori di restauro e musealizzazione multimediale delle vestigia in via Maregrosso

MESSINA – Sono pronti a partire i lavori per il restauro e la valorizzazione museale della Casa del Cavaliere Giovanni Cammarata in Via Maregrosso. L’avvio del cantiere è previsto per il 15 dicembre.

Il progetto mira a recuperare le vestigia di quella che fu l’opera unica del “puparo” Giovanni Cammarata, un muratore in pensione che dal 1970 decorò la propria casa con opere fantasiose, creando un vero e proprio museo a cielo aperto. L’intervento prevede attività di restauro di tutte le opere superstiti, la messa in sicurezza dei due piccoli locali rimasti e, soprattutto, la creazione di un percorso di musealizzazione multimediale e virtuale per raccontare l’esperienza espressiva dell’artista e rendere l’area accessibile a cittadini e turisti.

Lo scopo dei lavori, dunque, non è solo mettere in sicurezza la casa, ma anche creare un percorso che racconti l’esperienza espressiva di Cammarata. A causa della perdita di gran parte delle opere originali, il percorso multimediale includerà ricostruzioni virtuali in 3D e contenuti interattivi che riporteranno in vita la casa com’era.

Il nuovo affidamento dei lavori

L’incarico per l’esecuzione del progetto è stato riassegnato alla Project srl di Brolo. Il valore finale del contratto ammonta a 73.133 euro (oltre iva), ottenuto a seguito di un ribasso del 2,15% sull’importo a base di gara.

Si chiude così la lunga vicenda burocratica successiva alla prima aggiudicazione, che era stata revocata dall’amministrazione per la mancata documentazione da parte dell’impresa inizialmente selezionata, riscontrando irregolarità fiscali e la non iscrizione al servizio Tari. Il Comune di Messina ha proceduto al nuovo affidamento diretto senza sostenere spese per il precedente iter, poiché nessun lavoro era ancora iniziato.

Via Maregrosso: carreggiata ristretta per sei mesi

La durata prevista dei lavori è di circa sei mesi, fino al 12 giugno 2026. Questo periodo comporterà inevitabili modifiche alla circolazione in via Maregrosso per consentire l’allestimento dell’area di cantiere.

Il Comune ha emanato un’ordinanza che istituisce il divieto di transito veicolare e pedonale sul lato est (lato mare) della carreggiata, per una lunghezza di 35 metri. Nonostante il restringimento, il doppio senso di marcia verrà mantenuto, ma gestito tramite lo spostamento della mezzeria e la collocazione di delineatori flessibili.

